Nibbiano&Valtidone sconfitto 3-0 a Certaldo nell’andata degli ottavi di Coppa

Si è aperta nel peggiore dei modi, con una sconfitta per 3-0, la fase finale di Coppa per il Nibbiano&Valtidone, che dopo aver conquistato il torneo regionale, oggi affrontava in trasferta i toscani del Certaldo negli ottavi competizione nazionale di Eccellenza.

In palio, per la vincitrice finale, la promozione in Serie D.

Hanno deciso le reti di Baccini al 39′, Bandini al 70′ e Nuti al 90′.

Per i ragazzi di mister Sergio Volpi è arrivata anche l’espulsione di bomber Grasso, che dunque non sarà disponibile nella gara di ritorno, che di giocherà mercoledì della prossima settimana.

