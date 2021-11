Il primo gol di Cacia non basta al Nibbiano, l’Agazzenese fa 2-2 al 95′

Doppio botta e risposta per un pari sostanzialmente giusto nell’anticipo del derby d’Eccellenza, caratterizzato in particolare dal ritorno al gol dopo oltre due anni di bomber Daniele Cacia, la cui prodezza aerea a ribaltare il punteggio dalla parte ospite è però valsa un solo punto ai suoi, riacciuffati all’ultimo respiro dal velenosissimo tiro cross del bravo debuttante in granata, il guineano Traorè. In precedenza firme sul tabellino dei millennials Manna (’01) ed Equo (’03), a testimoniare che anche gli Under hanno fatto la loro buona parte.

Ovvio a fine gara il maggior rammarico sulla sponda biancazzurra per l’ennesima vittoria sfuggita negli ultimi istanti, ma a ben guardare le due squadre si sono equivalse in tutto, anche nel computo delle occasioni, coi padroni di casa a menare la danza e certo più intraprendenti nella prima frazione e la squadra di Favalesi a fare altrettanto nella ripresa. Alla fine un punto ciascuno che non sposta di una virgola la situazione inferiore alle aspettative di entrambe.

IL TABELLINO

Agazzanese: Borges, Traorè, Messeri (36’st Forbiti), Gueye (36’st Bocchi), Reggiani, Julia Redondo, Bolzoni (27’st Laanaia), Mastrototaro, Burgazzoli, Rantier, Manna (17’st Casali). A disp: Di Maio, Abdi Elmi, Mauri, Vaccari. All: Piccinini.

Nibbiano&Valtidone: Ghezzi, Vago, Barba (23’st Bernazzani), Facchini (1’st Canale), Boccenti, Ceccarelli, Minasola, Facciolla (13’st Amore), Equo (22’st Cacia), Landi (42’st Montagnari), Maione. A disp: Di Mango, Monti, Sarzi. All: Favalesi.

Arbitro: Sig.ra Ghidoni di Reggio Emilia (Robello-Dri).

Reti: 34’pt Manna, 36’pt Equo, 33’st Cacia, 50’st Traorè

© Copyright 2021 Editoriale Libertà