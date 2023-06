Appuntamento con la storia per l’Agazzanese. Domani il ritorno playoff per la Serie D

Siamo alla vigilia della partita più importante della storia dell’Agazzanese. Domani i granata scenderanno in campo contro la Forsempronese con l’obiettivo di realizzare un sogno da regalare a società e tifosi. Fischio di inizio previsto alle 16.30 allo stadio Marcello Bonci di Fossombrone. Si riparte dal 2-2 dell’andata in terra piacentina, la squadra di mister Piccinini per agguantare la Serie D ha bisogno di una vittoria o di un pareggio con almeno tre reti realizzate. Con lo stesso risultato dell’andata invece si passa ai supplementari e agli eventuali rigori.

La marcia di avvicinamento è ormai giunta al termine, l’Agazzanese disputerà il match più importante dell’anno in uno stadio da tutto esaurito. Ardente il clima che attende i granata con la cittadina in provincia di Pesaro Urbino già vestita a festa con striscioni e bandiere svolazzanti per sostenere la squadra di casa. Alla Forsempronese per aggiudicarsi i playoff, oltre alla vittoria, basterebbe un pareggio per 0-0 o per 1-1. Manca sempre meno all’appuntamento con la storia. Chissà se l’anno prossimo assisteremo a un derby tutto piacentino tra Agazzanese e Piace.