Gas Sales, esordio vincente nei playoff con in palio l’Europa: Cisterna battuta 3-1

Parte con il piede giusto l’avventura ai playoff per il 5° posto della Gas Sales Bluenergy, che all’esordio nella competizione che mette in palio un biglietto per la Challenge Cup la prossima stagione batte per 3-1 Cisterna in trasferta. Prossimo impegno per i biancorossi domenica 7 aprile alle 16.00 al PalabancaSport contro Verona.

rimonta biancorossa nel primo set

Nel primo set la Gas Sales è brava a riscattare un avvio da incubo, lanciandosi alla rincorsa di Cisterna (avanti 4-0 in avvio) grazie ad una super difesa, utile ad armare il contrattacco con Lucarelli grande protagonista. Il primo vantaggio biancorosso arriva sull’11-12, con i pontini che (dopo essersi riportati avanti di tre lunghezze sul 18-15) perdono lucidità nel momento decisivo del parziale, mettendo a segno una serie di errori in attacco che spianano la strada alla squadra di Anastasi: Simon e compagni sfruttano i tanti regali confezionati dai pontini e chiudono avanti 25-21.

dominio laziale nel secondo parziale

La differenza di energia fisica e nervosa tra le due squadre (Piacenza viene dal braccio di ferro perso con Milano, mentre Cisterna ha avuto modo di prepararsi anche mentalmente a questo girone 5° posto) diventa spaventosamente evidente nel secondo parziale, dove i pontini prendono ancora una volta in mano le redini del gioco, picchiando forte in attacco e annichilendo Piacenza con un perentorio 15-10. Un solco che la Gas Sales non riesce più a colmare, con i padroni di casa (devastanti con una fase offensiva al 60% e ben tre muri) che chiudono avanti 25-18.

fuga piacentina

Il copione si ribalta nel terzo set, dove Cisterna tira il fiato consentendo a Piacenza di dominare in tutti i fondamentali. Alla Gas Sales basta una manciata di scambi per portarsi subito avanti 14-7, martellando forte con tutti i suoi attaccanti di palla alta (Lucarelli e Recine sempre decisivi con 4 punti a testa, molto bene anche Romanò, in ombra nei precedenti parziali) e chiudendo 25-10.

COME FUNZIONANO I Playoff quinto posto

Le sei formazioni (oltre a Piacenza e Cisterna, anche Civitanova, Verona, Modena e Padova) disputeranno un girone all’italiana di sola andata che comprende cinque partite per ciascuna squadra. La Gas Sales Bluenergy giocherà tre gare al PalabancaSport e due in trasferta. Infine, le 4 migliori squadre disputano semifinali e finale in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo.

Ma in palio non c’è solo il quinto posto nella tabella finale di Superlega, bensì anche l’Europa. Alla vincitrice del torneo, verrà quindi assegnato il pass per la Challenge Cup o, se ripescata, in Cev Volley Cup per la prossima stagione.