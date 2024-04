Gas Sales in campo contro Cisterna per quinto posto e il pass per l’Europa

Dopo l’esclusione ad un passo dalla semifinale, alla Gas Sales Bluenergy non resta che puntare al quinto posto.



Per Piacenza sarà la terza partecipazione ai playoff 5° posto, incontrando sempre, nel girone o in finale, Cisterna: prima avversaria anche questa volta nella serie che inizierà mercoledì 3 aprile alle 20.30 proprio in terra pontina. A contendersi la quinta posizione, saranno sei squadre; oltre alla formazione biancorossa, scenderanno quindi in campo Civitanova, Verona e Modena, sconfitte durante i quarti di finale dei playoff scudetto, insieme a Cisterna e Padova, rispettivamente nona e decima in classifica al termine della Regular Season.

Ma in palio non c’è solo il quinto posto nella tabella finale di Superlega, bensì anche l’Europa. Alla vincitrice del torneo, verrà quindi assegnato il pass per la Challenge Cup 2025.

Come funzionano i playoff 5° Posto

Le sei squadre disputeranno un girone all’italiana di sola andata che comprende cinque partite per ciascuna squadra. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giocherà tre gare al PalabancaSport e due in trasferta.

Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo.