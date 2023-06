Agazzanese, addio sogno Serie D: il Fossombrone vince 2-1 lo spareggio di ritorno

Niente da fare per l’Agazzanese di mister Piccinini: dopo aver a lungo carezzato il sogno di salire per la prima volta nella sua storia in Serie D, la squadra granata è stata battuta nel ritorno dello spareggio promozione (dopo il 2-2 dell’andata maturato in terra piacentina) dagli avversari del Fossombrone, che questo pomeriggio si sono imposti per 2-1. Al doppio vantaggio di Germinale ha risposto Mastrototaro, la cui rete non è però bastata per portare il discorso ai supplementari.

Termina qui, dunque, la splendida cavalcata dell’Agazzanese, che esce a testa altissima da questa stagione comunque ricchissima di soddisfazioni. Ma non tutto è ancora deciso: i granata possono ancora sperare in un eventuale ripescaggio, che spalancherebbe loro le porte della quarta serie.