Con la Coppa riparte il calcio dilettanti. Agazzanese subito vittoriosa

Appassionati, sportivi e tifosi pronti a riempire gli stadi di tutta la provincia. Il calcio dilettanti, dopo la pausa estiva, è ufficialmente tornato. Dopo l’antipasto di ieri sera tra Agazzanese e Fidentina (finita 2-1 per i piacentini, con gol di Forbiti e Barba), scocca l’ora della prima uscita ufficiale in Coppa anche per tutte le altre squadre d’Eccellenza e Promozione. Competizioni tornate più o meno all’antico tra la suddivisione delle realtà nei propri piani d’appartenenza ed il ripristino della fase eliminatoria a gironi.

ECCELLENZA

Lavori in corso al “Molinari” di Nibbiano con conseguente trasloco delle prime gare interne della squadra del presidente Alberici sul sintetico del “Puppo”, teatro del confronto odierno che oppone i biancazzurri di mister Volpi al retrocesso Salso affidato alla guida di Gianluigi Ghia. Nibbiano&Valtidone chiamato tra le altre cose a difendere il titolo regionale della competizione in questione, nonché a dimostrare già nell’immediato di avere tutte le credenziali in ordine per rispettare i favori dei pronostici condivisi con Cittadella e Correggese.

PROMOZIONE

Tre interessanti derby nel contesto della prima tornata dei quadrangolari della manifestazione intitolata a Maurizio Minetti. Nel girone 1, al “Candia-Lucio Bianchi” di Bobbio si ripete la sfida di settimana scorsa (allora amichevole) tra una delle favorite al titolo, ossia la Bobbiese di mister Ciotola, e la neopromossa Sarmatese di Caragnano. Più che interessante derby pure al “Soressi”, dove la rinnovata ma pur sempre ambiziosa CastellanaFontana di Dellagiovanna affronta la candidata numero uno allo scudetto, ovvero il GoticoGaribaldina di Achilli e dei grandi ex Cossetti e Pagani, nonché Andrea Gazzola.

Nel girone 2 occhi principalmente puntati sul comunale di Pontenure (qui palla al centro alle ore 18), dove si affrontano la più che ambiziosa Pontenurese di Bongiorni ed il CarpaChero di Fossati e degli ex Russolillo, Silva e Lucci.