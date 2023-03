Pietro Paolo Groppi è il primo sindaco dei ragazzi di Borgonovo

Si chiama Pietro Paolo Groppi ed è il primo sindaco dei ragazzi di Borgonovo. La sua lista, Il nuovo volto della scuola di Borgonovo, è la più votata tra le cinque i cui candidati nelle settimane scorse erano scesi in campo in vista delle elezioni del primo consiglio comunale dei ragazzi. Al termine delle votazioni la preside, Maria Cristina Dragoni, ha proclamato il vincitore ufficiale, accolto dalle grida di giubilo dei suoi compagni riuniti nel cortile delle scuole. “Sarò il sindaco di tutti e lavorerò per tutti” ha assicurato. Insieme a Pietro Paolo la voce dei ragazzi di Borgonovo sarà rappresentata dai compagni che con lui siederanno in consiglio comunale. A breve ci sarà l’insediamento ufficiale. “La nostra raccomandazione – dice la preside Dragoni – è di lavorare insieme, maggioranza e minoranza, per il bene di tutti”.

