Castel San Giovanni, cinquemila metri di alberi faranno respirare la logistica

Un operatore della logistica di Castel San Giovanni piantumerà e si prenderà cura di un’area di circa 5.500 metri quadrati all’ingresso del parco logistico, lungo la provinciale 412. Nell’area verranno piantate decine di alberelli destinati, si spera, a diventare arbusti di una certa dimensione tra cui platano comune, olmo siberiano, tiglio d’argento, carpino bianco, pero, melo domestico e selvatico, biancospino, corniolo, rosa canina, viburno. Il privato si farà carico della loro manutenzione e in cambio potrà esporre il proprio logo, a mo’ di autopromozione. Il boschetto mitigherà, almeno in minima parte, l’incessante via vai di camion lungo la 412.

Planimetria e foto delle piante