Missi Italia, Pianello premia la bellezza di Greta Bertoni. Piacentine a mani vuote

Pianello ancora una volta ha celebrato la bellezza. Nella meravigliosa cornice di piazza Umberto I si sono sfidate a suon di esibizioni 19 ragazzi provenienti da tutta la regione per aggiudicarsi la corona di Miss Italia nell’ormai tradizionale tappa di Pianello.

Ad essere incoronata Miss Bellezza Rocchetta Emilia Romagna davanti a una piazza gremita di persone è stata Greta Bertoni, 18enne originaria di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Greta, Miss Bellezza Rocchetta Emilia Romagna 2023, con fascia e corona ha staccato anche il pass per le prefinali nazionali di Miss Italia.

Serata amara invece per le otto piacentine in gara, ai piedi della Rocca di Pianello, per conquistare il titolo regionale o il titolo provinciale di Miss Val Tidone 2023. Tra queste Susanna Russo, 24 anni, Miss Piacenza in carica, che si è piazzata al secondo posto nella corsa al titolo regionale, e la 18enne Francesca Piccioli, di Podenzano, quinta nella corsa al titolo provinciale di Miss Pianello Val Tidone, andato alla reggiana Linda Bertolani.