Panchina viola a Borgonovo: “Con la gentilezza si può scuotere il mondo”

Lungo viale Fermi, a Borgonovo, è stata inaugurata una panchina viola, colore simbolo della gentilezza, impreziosita da una frase del Mahatma Gandhi: “Con la gentilezza si può scuotere il mondo”. È un invito a praticare l’arte, oggi più che mai in disuso, della gentilezza e della riconoscenza.

L’inaugurazione della panchina viola lungo viale Fermi è avvenuta non a caso durante questi che sono i giorni di Confluenze, il festival di eventi diffusi che ha come filo conduttore proprio la gentilezza e come parola chiave “grazie”. L’idea della panchina è stata concretizzata dai soci del centro pensionati, in particolare da Giorgio Azzalin che ha rimesso a nuovo e ridipinto la panchina diventata ora il simbolo della gentilezza.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ