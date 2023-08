Da settembre un campo in più per allenarsi all’interno dello stadio Pinetto Soressi

Da settembre ci si potrà allenare di sera anche sul campo da calcio numero 5, all’interno dello stadio comunale Pinetto Soressi di Castel San Giovanni. Sono in corso in questi giorni i lavori per dotare il campo di illuminazione che consentirà di sfruttarne gli spazi anche in orario notturno.

Anche i campi 1, 2 e 4 sono illuminati. L’unico non utilizzabile di sera è il campo numero 3, almeno al momento, su cui il progetto di dotarlo di erba sintetica e di torri faro è rimasto, al momento, in stand by.

L’ARTICOLO DI AMRIANGELA MILANI SU LIBERTÀ