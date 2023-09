Borgonovo, sabato un concerto a favore degli anziani delle case protette

Sabato prossimo, 6 settembre, alle 15.30 nel parco dell’ex Andreoli i giovanissimi dell’Orchestra Cinque Quarti si esibiscono a favore degli anziani delle case protette di Borgonovo. L’occasione darà modo a 80 bambini e adolescenti che fanno parte dell’orchestra diretta da Jhonny Alexis Gomez Torres, di mostrare quanto il linguaggio della musica sia in grado di abbattere muri e differenze. I bambini dell’Orchestra fanno parte bambini di ben sette scuole piacentine, non a caso quelle con un alto tasso di presenza di alunni stranieri e diversamente abili. ”

Un progetto avviato nel 2013 e che in dieci anni ha dato risultati incredibili” commenta Simona Favari, dirigente del IV Circolo didattico di Piacenza, dove il progetto prese il via. L’evento sabato sarà a ingresso libero e aperto a tutti. Chi lo vorrà potrà contribuire a sostenere l’Orchestra Cinque Quarti, per l’acquisto di strumenti per i bambini, facendo un’offerta agli organizzatori. Il progetto in questi anni è stato sostenuto da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia Romagna e fondi europei.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO CON TUTTE LE INFO