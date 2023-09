Castel San Giovanni, stasera in piazza Casaroli musica e solidarietà i The Beatbox

Stasera, domenica 17 settembre, a Castel San Giovanni la musica incontro la solidarietà. Alle 21 in piazza Cardinale Casaroli l’associazione Castello Immagini e l’amministrazione comunale invitano tutti al concerto dei The Beatbox, band tributo ai Beatles. L’evento avrà un fine benefico. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Amici dell’hospice, a sostegno della Casa per le cure palliative di Borgonovo. L’ ingresso è libero, aperto a tutti. inizio ore 21.

