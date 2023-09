Riparte il settore giovanile della Pianellese: venerdì la presentazione in piazza

Venerdì 22 settembre in piazza Umberto I la Pianellese presenta i suoi giovani talenti. Dopo tre anni di fermo la società calcistica biancorossa ha ripreso l’attività del settore giovanile le cui squadre venerdì sera saranno protagonisti in piazza Umberto I.

L’appuntamento è dalle 20 in piazza Umberto I con un apericena durante il quale sfileranno, insieme ai calciatori della prima squadra militante in seconda categoria, i juniores, giovanissimi under 14, pulcini anche ai piccoli della scuola calcio Un universo composito, il cui collante è l’amore per lo sport e la dedizione del gruppo dirigente, tra cui Fabrizio Bollati, responsabile del settore giovanile, e Alessandro Viviani, team manager delle squadre giovanili, che hanno lavorato instancabilmente per far rinascere il settore giovanile.

