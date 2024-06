Castel San Giovanni, a luglio Bosch lascia il polo logistico. Sindacati in allarme

A luglio Bosch lascerà il polo logistico di Castel San Giovanni. A rischio ci sono 140 posti di lavoro. La notizia è arrivata come una doccia fredda e questa mattina, venerdì 14 giugno, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente con il Prefetto, Paolo Ponta. La multinazionale tedesca ha manifestazione l’intenzione di spostarsi in un altro sito logistico a Lacchiarella, nel Milanese e affidare la movimentazione delle sue merci a Dhl. Al tavolo oggi in prefettura parteciperanno Fit Cisl, Filt Cgil, S.I.Cobas, Ispettorato del lavoro, Consorzio Cal e Cooperativa Leo. Sono stati ovviamente invitati a partecipare anche rappresentanti di Bosch e Dhl.La preoccupazione maggiore è ovviamente per i 140 lavoratori che sono forniti dalla cooperativa Leo del Consorzio Cal.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’