Travo, rinasce il “Trail delle Pietre” per escursionisti e atleti

Torna finalmente percorribile in sicurezza il percorso del “Trail delle Pietre”, la manifestazione sportiva organizzata fino al 2018 da Asd Piacenza Sport: nei giorni scorsi è terminato un lungo lavoro di tabellatura e di pulizia dei sentieri – finanziato da Regione e Comune di Travo – che ha visto protagonista in prima persona l’atleta Stefano Bettini che, tra martello e motosega, ha ridato nuova vita a un percorso mozzafiato di oltre 21 chilometri che tocca la Pietra Perduca e la Pietra Parcellara. E il percorso, al di là delle gare di corsa, si prepara ad essere un nuovo volano turistico anche per i semplici appassionati di escursioni.

