Autori e libri in quota: a Cerignale oggi torna la “Transumanza letteraria”

Nella sempre movimentata estate di Cerignale si conferma l’appuntamento con la “Transumanza letteraria – Libri e lettori in movimento”, quinta edizione del festival ideato e organizzato dalle librarie e promotrici culturali piacentine Sonia Galli e Sara Marenghi. Oggi e domani saranno due giornate di libri, incontri, spettacoli e mercatini.

Oggi alle 15.30 si apriranno i banchi delle librerie promotrici Fahrenheit 451 e Bookbank nella Piazza dei diritti e delle tolleranze. Alle 16, primo talk: “Appennino: nuovi viaggi, mestieri, stili di vita” a cura dei Nuovi Viaggiatori con Adele Boncordo, Anna Leonida, Giuseppe Magistali e Greta Bernardi. Alle 17 si prenderà la scena l’attore piacentino Filippo Arcelloni del Teatro Trieste 34 con “Camminare, pellegrinare”. Alle 18 seguirà il dialogo fra l’autore e insegnante Matteo Eremo e Michele Marziani, scrittore e giornalista riminese autore de “La cena dei coscritti” (Bottega Errante). La prima giornata si chiuderà alle 18 e alle 21 (replica) con lo spettacolo “Resta” del Pic Nic Circus Duo Ludilò, coppia di artiste acrobate.

Domani partirà alle 8.30 l’escursione naturalistica guidata “Walk the nature”. Dalle alle 13, mercatino agricolo dei Contadini Resistenti in piazza del Municipio, dove dalle 10 alle 13 si potranno ascoltare le letture del progetto “A sbirciar libri” di Davide Fasoli e Barbara Eforo, in replica alle 15.30 alla riapertura del mercatino librario. Alle 17 Gabriele Dadati in dialogo con Sara Marenghi parlerà del suo ultimo libro “Secondo Casadei, Romagna mia ed io”, con la fisarmonica di Franco Guglielmetti. Chiusura alle 18 con Michele Vaccari e Irina Turcanu; lo scrittore genovese presenterà “Urla sempre, primavera” (NNE).