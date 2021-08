Pomeriggio da turista e cena a Bobbio per Zucchero “Sugar” Fornaciari

Si aggirava come un turista qualunque per Bobbio fino a quando l’occhio attento di Michela Nobili non lo ha riconosciuto: “Ma sei Zucchero, facciamo una foto?”. “Ok, ma non facciamo troppo casino altrimenti arrivano tutti”, le ha risposto il bluesman famoso in tutto il mondo, che ha trascorso la domenica pomeriggio in giro tra San Colombano, il museo, il Ponte Gobbo e il centro paese. La voce si è diffusa ben presto, ma i bobbiesi si sono dimostrati cortesi, avvicinandolo con educazione, senza “assediarlo” durante la passeggiata in compagnia della moglie e di altri due amici. Adelmo Zucchero Sugar Fornaciari ha apprezzato, tanto che non si è sottratto alle richieste, anzi dispensando battute e sorrisi.

Stesso comportamento con i titolari e il personale del ristorante Cappon Magro, dove ha cenato, per poi ripartire alla volta di casa. Pochi minuti dopo le foto hanno cominciato a impazzare sui social, a cominciare da quelli del locale.