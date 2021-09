Corsi di sceneggiatura, produzione e regia, tre novità per Fondazione Fare Cinema

Al via i nuovi bandi di Fondazione Fare Cinema per l’iscrizione ai Corsi invernali di Alta Formazione Cinematografica in Sceneggiatura e Produzione. E’ iniziato a Bobbio lo storico corso estivo in Regia cinematografica “Fare Cinema” diretto da Giorgio Diritti. E’ stato consegnato a Venezia nel corso della cerimonia di Premiazione della Settimana internazionale della Critica (SIC), il premio di Fondazione Fare Cinema al miglior contributo Tecnico.

Sono tre importanti novità per la Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini.

OFFERTA FORMATIVA INVERNALE

FARE CINEMA 2021

FFC & SIC

LOCANDINA PRODUZIONE

LOCANDINA SCENEGGIATURA