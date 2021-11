“Pensieri in quota”, un altare nel bosco: è l’eremo di San Michele. Ascolta il podcast

Nel cuore della Val Trebbia, tra i boschi del comune di Coli, c’è un altare: è l’eremo di San Michele. Un luogo in cui si fondono storia e leggenda. La sesta puntata del podcast “Pensieri in quota” contiene la testimonianza di Mauro Steffenini, presidente dell’Associazione Amici di San Colombano per l’Europa – di Nicoletta Marenghi. Editing e sound design Matteo Capra.

