La scultura di un orso dal vescovo Cevolotto in dono a San Gallo

Un orso pesante quindici chili, tutto realizzato in legno e a mano dallo scultore Marino Trevisan, è pronto a partire da Calendasco per raggiungere la Svizzera con una missione: fare riappacificare, dopo 1400 anni, le figure dei monaci irlandesi San Colombano e San Gallo. Ecco l’originalissimo dono che il vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto porterà a luglio proprio nella cittadina svizzera di San Gallo, in occasione del Columban’s Day del prossimo 8 e 9 luglio. Un’iniziativa nata in seno al Guado di Sigerico dove giovedì sera alle ore 20 la statua arriverà dopo un pellegrinaggio a piedi, dalla chiesa di Santimento fino al guado.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’