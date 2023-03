La “Gasparini” consegna al vescovo aiuti per la Gmg. E fa festa per il secolo di Luigi

Alla casa residenza “Gasparini” di Pieve Dugliara, a Rivergaro, è arriva il vescovo Adriano Cevolotto e ha chiamato tutti i 93 ospiti della struttura “tesori”. A ciascuno il vescovo ha voluto lasciare una preghiera di Giovanni Battista Scalabrini e ha invitato a pregare anche per chi ogni giorno ha cura degli anziani.

La struttura non vuole essere isolata, ma far parte delle comunità: per questo è stata consegnata la vescovo una busta di aiuti. Andranno a un giovane che non può permettersi di partecipare alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Nel biglietto allegato tutte le foto dei volti di chi vive nella casa di riposo perché simbolicamente possano volare anche loro ad abbracciare Papa Francesco.

Il vescovo ha salutato anche Luigi Orlandi, che ieri ha compiuto cento anni. Autista per la Tectubi, cacciatore, ciclista, subito dopo la guerra nella quale sotto i bombardamenti pianse tanti amici, ha iniziato a donare il sangue per Avis nel 1956. E ieri alla vista del labaro di Podenzano si è commosso.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’