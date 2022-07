“Il sindaco vuole zittirci”. La minoranza lascia il consiglio comunale di Rivergaro

“Vietato parlare della piscina coperta e delle tribune del campo sportivo: così il sindaco vuole metterci il bavaglio, in modo da non dover affrontare le proprie responsabilità e quelle dei suoi assessori”. E così, per protesta, i consiglieri del gruppo di minoranza di Rivergaro presenti all’ultimo consiglio comunale – Giampaolo Maloberti, Antonella Giorgi e Michele Maschi – hanno preferito abbandonare l’aula.

Sotto accusa c’è la scelta dell’amministrazione di non inserire all’ordine del giorno due interrogazioni riguardanti la costruenda piscina coperta di Rivergaro e il cantiere bloccato delle nuove tribune del campo da calcio, due temi già oggetto di polemiche in passato. Il motivo? Il fatto che da regolamento comunale – come ha chiarito il sindaco Andrea Albasi – gli argomenti fossero già stati trattati di recente, cioè da meno dei 180 giorni previsti, nelle del 28 maggio e 27 aprile.

“Ancora un volta la nostra azione di controllo viene costantemente ostacolata” lamentano i consiglieri prima dell’abbandono dell’aula. “Forse d’ora in avanti non potremo più interrogare su nulla, né sui temi sui quali i cittadini aspettano una soluzione? Confidiamo nell’intervento della Prefettura e della Procura: è solo questione di tempo”.

Il consiglio è proseguito senza intoppi fino al momento della discussione delle sei interrogazioni e delle tre mozioni proposte dalla minoranza su svariati argomento. Inizialmente, il sindaco Albasi aveva proposto un rinvio di tutti i punti in questione vista la mancanza dei proponenti ma successivamente – dopo una sospensione momentanea del consiglio per decidere il da farsi – il consiglio ha deciso di trattare comunque i nove argomenti «per rispetto dei cittadini che meritano risposte alle questioni sollevate dalla minoranza». La seduta si può rivedere in streaming sul canale YouTube del Comune di Rivergaro.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’