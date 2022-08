Bobbio, lo Spirit Gospel Choir conquista il pubblico in Piazza Duomo

Lo Spirit Gospel Choir ha conquistato il pubblico che ha riempito Piazza Duomo a Bobbio per ascoltare le evoluzioni canore dell’ensemble diretto da Andrea Zermani. Il coro, accompagnato nell’occasione dalla Spirit Band, ha compiuto proprio nel 2022 i primi dieci anni di vita. In scaletta brani che accarezzano il cielo, scaldano l’anima, raccontano il divino, colorano di fede la quotidianità: da “Trust me” a “Mary did you know” e “Your spirit”. Una serata speciale. Gli applausi diventano una piacevole conseguenza.

