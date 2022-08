Al BFF l’esperienza seriale di “Esterno Notte”. Cittadinanza onoraria a Bellocchio

“Chi non ha visto quello che sta per apparire su questo schermo sta per vivere una esperienza cinematografica seriale determinante e decisiva“. Ha esordito così Enrico Magrelli nel presentare le prime due puntate di “Esterno Notte” di Marco Bellocchio.

Arrivato al Bobbio Film Festival direttamente dal set modenese dove sta girando il suo nuovo film “La conversione”, Marco Bellocchio è stato accolto da un grande applauso e da una sorpresa annunciata: il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, a nome del Consiglio Comunale, gli ha conferito la cittadinanza onoraria per i grandi meriti nella valorizzazione della città: “Con questa onorificenza il Consiglio Comunale ha voluto testimoniare il suo grazie a Marco Bellocchio”, ha concluso Pasquali.

“Sono molto orgoglioso – ha commentato il regista – perché con questa cittadinanza si scioglie quel piccolo equivoco che mi seguiva: adesso sono di Piacenza e anche di Bobbio, È una città che amo, alla quale forse qualcosa ho dato ma dalla quale ho anche tanto ricevuto. Tante scelte artistiche necessarie e libere mi hanno permesso di rappresentare anche i bobbiesi e di dare spazio anche ad altri per raccontare la città. Ringrazio il Comune di Bobbio, spero di tornare ancora per tanti anni e di onorare questo riconoscimento“.