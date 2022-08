BFF, seconda serata di “Esterno notte” di Bellocchio. Incontro con gli attori

Al Bobbio Film Festival, in occasione della seconda serata dedicata a “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, sono arrivati gli interpreti Daniela Marra (Adriana Faranda), Gabriel Montesi (Valerio Morucci) e Fabrizio Gifuni, che interpreta Aldo Moro, accompagnato dalla moglie, l’attrice Sonia Bergamasco.

“Sono molto felice e emozionato di essere a Bobbio dopo tante occasioni mancate – ha detto Gifuni in apertura di serata – ma tutto ha un suo compimento, ed era destino arrivare a Bobbio, al centro del mondo, in questa occasione. Questa storia di Bobbio “centro del mondo” la conoscevo da prima che me la dicesse Marco Bellocchio, perché avevo un amico che la ripeteva e non l’ho più dimenticata. Quando poi ho incontrato Bellocchio ho capito che non era mitomania, ma realtà”.