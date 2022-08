Performance e mostra di Romano Bertuzzi a Palazzo Malaspina di Bobbio

E’ stato ospitato nella cornice del Palazzo Malaspina a Bobbio l’evento dell’artista Romano Bertuzzi “Vita nella vite”: come ha ricordato Eugenio Gazzola nell’introduzione, “il lavoro di Bertuzzi ruota intorno al concetto del tempo, declinato in due modi: il tempo delle opere e dei giorni, che si ricompone nelle immagini del passato prelevate dalla sua biografia personale come dalla biografia della sua comunità, inteso non come tempo andato ma forza tellurica che smuove e interroga il presente, e quello della durata, concetto che governa tutte le opere in azione di Bertuzzi, cioé le manifestazioni del corpo e della riuscita. Come la vendemmia, oppure la semina fino al pane, oppure il latte fino al formaggio, azioni in cui Bertuzzi espone un ciclo naturale di produzione dall’inizio alla fine, portando il visitatore con sé nelle diverse fasi per tutto il tempo necessario”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà