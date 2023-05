“I tempi sono maturi: o si entra in azione adesso e si prova a fare qualcosa, oppure il Gragnano scomparirà presto”. Le parole di Eugenio Tramelli, difensore e bandiera neroverde fin dalle giovanili, fra i pochi giocatori esperti rimasti anche durante l’ultima travagliata annata in Seconda categoria, suonano quasi come una condanna.

Incredibile ma vero: una società con 90 anni di storia come il Gragnano in estate potrebbe sparire per sempre dai radar del calcio piacentino.

L’ultima annata è il vero spartiacque, a partire dal mancato accordo fra il Comune e il presidente uscente Alberto Ballarini per rinnovare la concessione del campo del paese. “È diventato impossibile fare calcio a Gragnano – spiega con amarezza Ballarini – ho contribuito per più di 20 anni, investendo tanti soldi e non sono mai stato aiutato. Lascio una società senza debiti, ma sono arrivato ad un punto in cui è impossibile andare avanti”.

Al centro della contesa, ci sarebbe l’erogazione dei fondi per adeguare l’impianto di illuminazione e per altri lavori essenziali per rinnovare terreno di gioco e diverse strutture. La forbice fra la cifra richiesta dalla dirigenza e quella offerta dal comune è stata subito troppo ampia e il dialogo fra le parti si è presto interrotto.

L’ultima speranza per i circa 70 bambini del settore giovanile (da valutare se anche per la prima squadra) è rappresentata dal progetto del vicepresidente Aldo Abbruzzese e di parte della ex dirigenza. Si chiamerebbe Nuovo Gragnano 2023 ed è pronto a dare il via ai lavori nelle prossime settimane.

