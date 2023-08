Tutto esaurito a Bobbio per il tributo a Battiato con gli Sgalambri

Nella serata di sabato 19 agosto la musica eterna di Franco Battiato ha fatto ballare e cantare la platea piena nel Chiostro di San Colombano, a Bobbio. Il tributo al poliedrico artista siciliano è stato eseguito dal gruppo lecchese “Gli Sgalambri – Correnti gravitazionali”, composto da Andrea Dall’Olio al violino, Alessandro Rigamonti al basso, Marco Panzeri alla voce, Andrea Cusmano a chitarra, fisarmonica e voce, Marco Dell’Era alla batteria, Fabrizio Ratti alle tastiere e Andrea Gervasi a chitarra elettrica e voce. Il concerto ha rievocato i molti temi cari al cantautore: la nostalgia per una terra natia lontana, l’amore in tutte le sue declinazioni, la sfiducia nei confronti della generazione presente e la speranza riposta in quelle future. Ampio spazio è stato riservato anche alla sua anima autoriale attraverso i brani scritti per le sue “muse” alla musica Alice e Milva.

“E’ stato emozionante scoprire il legame di Battiato con Bobbio – confessa Cusmano a nome della tribute band, che non si aspettava un tale successo – di tutti i luoghi di cui ha cantato, che si tratti dell’Etna, di Milo o di Milano, il maestro è stato in grado di cogliere gli aspetti essenziali e di farli suoi. Bobbio non fa eccezione”. Lo spettacolo è stato organizzato da Kardios e l’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa della città. Battiato, scomparso nel 2021, era profondamente legato a Bobbio e al suo territorio. Su questo possedeva anche un’abitazione nella quale si ritirava per fare musica in tranquillità.