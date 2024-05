Interviste per le elezioni amministrative: tre candidati in corsa a Bobbio

Sono tre i candidati sindaco in lizza a Bobbio per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Eccoli in ordine di apparizione sulla scheda di voto:

Federico Bonini, di 25 anni, che si presenta con la lista “insieme CambiAmo Bobbio”, Mauro Martini, di 68 anni, con “Bobbio domani il nostro sogno oggi”, e Roberto Pasquali, di 66 anni, con “Bobbio 2000 città d’Europa”.