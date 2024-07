Bobbio Film Festival, assente Micaela Ramazzoti ma grande pubblico per la prima

Sala piena per la prima serata del Bobbio Film Festival, nonostante l’assenza di Micaela Ramazzotti, regista di “Felicità”, bloccata suo malgrado a Roma, che attraverso Pier Giorgio Bellocchio ha mandato saluti, scuse e ringraziamenti al Festival. “Felicità” è un film dolcemente doloroso – ha commentato via messaggio la regista – Non è solo un film, ma è stato un grande viaggio personale. Parla di un tema scomodo come la salute mentale, e se dovessimo trarne una conclusione sarebbe che la felicità è la pace nel nostro cuore”.

Il dibattito

I tanti commenti e le domande del pubblico dopo la visione del film, nel dibattito condotto da Enrico Magrelli, hanno ampiamente dimostrato come il film della regista romana, che mette in scena tanti personaggi che si rivelano egoisti e meschini, sia un’opera che funziona, capace di lasciare dubbi, insoddisfazioni, fastidio, frustrazioni. E a cosa altro deve servire l’arte?