“Potevo fare cose peggiori”, Marina De Juli a Bobbio: “Giovani, lottate per i sogni”

Sabato 17 agosto Marina De Juli ha fatto tappa a Bobbio con il suo nuovo spettacolo “Potevo fare cose peggiori” per una serata all’insegna della solidarietà. L’attrice e regista teatrale, che ha collaborato tra gli altri anche con la Compagnia Fo-Rame, ha celebrato i suoi trentacinque anni di carriera al Chiostro di San Colombano attraverso una rappresentazione dei suoi primi vent’anni di vita con accompagnamento musicale. Ne è emerso un ritratto divertente di una bambina ribelle prima e di una giovane sognatrice poi, alla presenza di una figura materna brusca ma devota al benessere della figlia.

“All’interno di questo spettacolo ci sono tutte le cose che mi hanno influenzato negli anni che poi mi hanno portato sul palcoscenico” ha raccontato De Juli “la musica, la recitazione, i miei maestri. E’ un invito soprattutto ai giovani ad andare avanti se si tratta di realizzare i loro sogni, perché c’è la possibilità di realizzarli anche se tutto ti è contrario”.

La serata è stata organizzata dall’Associazione Kardios Bobbio, che si occupa di promuovere l’assistenza sanitaria nell’Alta e Media Valtrebbia; il ricavato della rappresentazione di De Juli è stato devoluto alla Croce Rossa di Bobbio. “Organizziamo eventi a scopo benefico dal 1989 e abbiamo già collaborato con Marina De Juli in passato” ha detto Nicoletta Guerci, Presidente di Kardios “siamo felici di riaverla di nuovo a Bobbio”.

Con l’ironia che la caratterizza, De Juli ha messo al centro del monologo un messaggio intergenerazionale, in grado di far rivivere al pubblico maturo la propria giovinezza e di incoraggiare i giovani a lottare per i propri obiettivi, anche quando la strada sembra in salita. Ne è risultato uno spettacolo all’insegna delle risate e della musica anni 70 e 80, ma con un’atmosfera di grande ispirazione per gli spettatori.