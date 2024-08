Bobbio, inaugurata della Settimana della Letteratura. Badaloni: “La verità va difesa”

Ha avuto il via la nuova edizione della Settimana della Letteratura, organizzata dalla casa editrice Edizioni Pontegobbo. Ormai appuntamento fisso tra le manifestazioni culturali estate di Bobbio, il festival letterario si è aperto nella serata di lunedì 19 agosto sotto il loggiato dell’Abbazia di San Colombano, in Piazza Santa Fara.

“Siamo giunti alla quattordicesima edizione di questo evento” ha detto Daniela Gentili, titolare di Edizioni Pontegobbo, realtà editoriale di rilevanza nazionale. “Per noi è un’edizione particolare perché festeggiamo trent’anni di attività, dato che la nostra casa editrice è nata nel 1994”. La fondatrice Bruna Boccaccia, originaria di Bobbio, è stata ricordata anche in apertura della serata dal Sindaco Roberto Pasquali.

il tema della serata

Tema del primo appuntamento della manifestazione è stata la Storia. Il giornalista Piero Badaloni, storico cronista e inviato per la Rai, ha presentato il suo libro “Quando il passato non vuole passare” (Le Piccole Pagine), inchiesta sui crimini perpetrati dal regime autoritario di Francisco Franco per molto tempo rimasti insabbiati.

“Il problema della manipolazione della verità non è solo spagnolo, ma riguarda tutta l’Europa” ha precisato Badaloni. “C’è un passato che ci siamo lasciati alle spalle ma che ora rischia di ritornare in forme diverse ma attraverso gli stessi principi diabolici: quelli dell’autoritarismo, della violenza e della negazione dei diritti. La metà dei giovani è imbattuto almeno una volta in un messaggio d’odio sui social. L’unico antidoto è la conoscenza della verità e della Storia”.

“imparare dalla storia”

Una necessità, quella di imparare dalla storia, ribadita anche dal giovane divulgatore Luca Pandelli, che ha ripercorso le drammatiche tappe dell’assassinio di Giacomo Matteotti in occasione del centenario della sua morte. “Parlare delle vittime delle dittature è importante per comprendere la fragilità della democrazia” ha concluso “è fondamentale che noi giovani proteggiamo la repubblica e difendiamo la libertà di esprimere il dissenso”.

“L’ombra del ras”

Sulla stessa linea di pensiero si è mantenuto il giornalista di Libertà Ermanno Mariani, che ha presentato il suo libro “L’ombra del ras” (Edizioni Pontegobbo) in cui approfondisce l’omicidio Ercole Lertuo, squadrista piacentino ucciso come Matteotti nel 1924 perché in possesso di informazioni riservate sul suo ex capo, il deputato fascista Bernardo Barbiellini Amidei.

La Settimana della Letteratura prosegue questa sera con ospiti il giornalista e scrittore Gigi Riva, che in dialogo con il giornalista Michele Rancati presenterà il suo ultimo libro “Ingordigia” sulle le truffe milionarie del broker Massimo Bochicchio, e l’ex-preside dell’Alta Valtrebbia Luigi Garioni, che con Edizioni Pontegobbo ha pubblicato un resoconto del suo viaggio in bici dall’Italia al Giappone.