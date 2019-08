Schianto sulla via Emilia: una vettura finisce a ruote all’aria, una ferita

Grave incidente domenica 4 agosto, a Pontenure dove, poco dopo le 22, due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra la via Emilia e via Garibaldi. Una delle due vetture è finita a ruote all’aria. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno prelevato una ferita e condotta all’ospedale di Piacenza. La donna versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Altre due persone hanno riportato lievi escoriazioni.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà