Lite al chiosco di piadine in Romagna, donna accoltella a morte il socio piacentino

E’ finita in tragedia la lite tra una donna e un uomo, entrambi residenti nel Piacentino, scaturita nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 agosto nella piadineria dove lavoravano a Lido Adriano, in provincia di Ravenna. La donna (ex agente di polizia municipale, originaria di Milano) avrebbe colpito a morte il 61enne, residente a Travo e socio nella attività commerciale, con una coltellata al petto, forse per motivi di natura passionale.

Gli organi di informazione della zona (LEGGI QUI) riferiscono di un solo fendente, dopo il quale i due sarebbero usciti in strada per chiedere aiuto. A quel punto, l’uomo è caduto a terra privo di sensi. Inutile la corsa in ospedale, dove poco dopo è morto.

La donna, di poco più di cinquantanni, è stata arrestata dai carabinieri.

FOTO TELEROMAGNA24