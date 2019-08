Allarme maltempo: previsti violenti temporali e abbassamento delle temperature

Il maltempo torna a colpire duro. Da questo pomeriggio, 13 agosto, scatta l’allerta della Protezione Civile con rischio da codice giallo per l’arrivo di violenti temporali. Dopo i disastri delle settimane scorse, quando improvvise grandinate hanno messo in ginocchio l’agricoltura piacentina, l’attenzione resta alta. Dalle 17 in poi dovrebbero scatenarsi precipitazioni di modesta entità che si alterneranno a possibili schiarite. Dalle 21 tornerà pioggia intensa. Le temperature scenderanno di qualche grado. Domani è previsto un tempo nuvoloso al mattino e il ritorno del sereno a partire dalle 14. La settimana sarà caratterizzata da nuvole sparse alternate al bel tempo.

