Fiamme nella notte in azienda agricola, centinaia di rotoballe in fumo. Lungo intervento dei pompieri

Grosso incendio nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto in una azienda agricola nella zona di Podenzano. A prendere fuoco sono state numerose rotoballe accatastate in un deposito. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Piacenza per domare le fiamme. E’ ancora presto per determinare le cause del rogo, ma fortunatamente dalle prime informazioni non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento andranno avanti nella giornata, alle quali seguirà lo smassamento che impegnerà più giorni.

