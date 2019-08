Vigili del fuoco, Ferragosto di super lavoro dopo lo spaventoso incendio di Albone

È proseguito per tutto il giorno ma anche della notte di Ferragosto il lavoro dei vigili del fuoco di Piacenza impegnati ad Albone, nel comune di Podenzano. Si tratta dell’intervento che terrà impegnati i pompieri per diversi giorni dopo il devastante rogo che ha inghiottito quintali di rotoballe e ha fatto crollare il capannone di una grossa azienda agricola. Fuoco ormai soffocato, si tratta ora di procedere con il massacrante lavoro di smassamento del foraggio affinché non si riattivino i focolai.

Ancora sconosciute le cause alla base dell’incendio, l’ipotesi dell’autocombustione rimane quella più accreditata.

