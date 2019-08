Schianto in moto, perde il casco dopo la caduta: arriva l’elisoccorso

Grave incidente motociclistico oggi, sabato 17 agosto, in località Cadelmonte, nel comune di Bobbio. Lungo la Strada Provinciale 34, per cause da accertare, un centauro con a bordo un’altra persona, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. A causa dell’impatto, proprio il passeggero avrebbe perso il casco protettivo: sul posto è stato inviato il servizio di elisoccorso, oltre ad una ambulanza del 118 di Bobbio. Le condizioni del ferito sarebbero gravi e per questo è stato disposto il trasporto all’Ospedale Maggiore di Parma.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà