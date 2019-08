Picchia una donna e accoltella un passante che prova a difenderla: marocchino in manette

Andava avanti a molestarla da 15 giorni, ieri (18 agosto) ha perso definitivamente la testa: prima ha sfondato la porta della donna di cui si era invaghito, poi l’ha picchiata e infine, in strada, ha accoltellato un giovane che stava cercando di aiutarla.

Un marocchino di 32 anni, irregolare, è stato arrestato dalla squadra Mobile e dalle Volanti della polizia in città, in via Moroni (zona via Scalabrini).

La vittima è una donna marocchina di 30, regolarmente in Italia, e se la caverà con sette giorni di prognosi, al pari dell’egiziano di 21 anni che ha provato a soccorrerla.

La violenza è scoppiata attorno a mezzogiorno, quando l’uomo, all’ennesimo rifiuto ha fatto irruzione nella casa della connazionale, iniziando a malmenarla. La donna è scappata in strada fuggendo dal balcone, aiutata da un 21enne che passava per caso e che è stato raggiunto da una coltellata all’addome da parte dell’aggressore, che si è allontanato.

Sul posto sono arrivati gli agenti della questura, che lo hanno individuato e arrestato, mentre le vittime erano medicate al Pronto soccorso.

