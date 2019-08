Controlli di Ferragosto: ubriachi, guida senza cinture. Due denunciati dalla polizia

Ferragosto di lavoro anche per la polizia, che nel ponte di mezza estate ha fermato e controllato 334 persone e 135 veicoli. Due le denunce: un piacentino 33enne per guida in stato ebbrezza e un egiziano anche per guida senza cinture allacciate e uso del cellulare. In totale sono stati 12 i posti di controllo. Alcune persone sono state segnalate per uso di sostanze stupefacenti.

