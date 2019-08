Crescita incontrollata, rami sopra via XXIV Maggio. “Pericolosi”

Area ex ospedale militare

“Gli alberi che crescono nell’area dell’ospedale militare fuoriescono ormai di molti metri su via XXIV Maggio appoggiandosi al muro perimetrale”.

E’ una segnalazione giunta alla casella [email protected] che pone l’attenzione sullo sviluppo incontrollato del verde che cresce da anni in stato di abbandono nel perimetro della struttura dismessa, incastonata tra via Palmerio, piazzale Genova e via XXIV Maggio.

“Alcuni rami raggiungono quasi il lato opposto della strada – prosegue l’email – sviluppandosi in orizzontale ma poco alti rispetto alla strada, anche meno di 3 metri. In caso di maltempo alcuni rami potrebbero cadere – conclude il lettore – e recare danno a veicoli, biciclette o pedoni in transito”.