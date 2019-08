Rompono il distributore e rubano profilattici: 5 ragazzini denunciati

Cinque ragazzi fra i 13 e i 17 anni sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato dai carabinieri di Piacenza: l’altra notte hanno mandato in frantumi la vetrina del distributore automatico di una farmacia a Podenzano per rubare numerose confezioni di profilattici.

I residenti, svegliati dal rumore, hanno chiamato il 112, e una pattuglia ha bloccato i giovani poco distante, con la refurtiva in tasca. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura presso il tribunale dei Minori di Bologna

© Copyright 2019 Editoriale Libertà