Elisa e Massimo scomparsi da tre giorni. Ricerche estese in montagna

Sono ripartite nella mattinata di mercoledì 28 agosto le ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani di 28 e 45 anni, scomparsi da domenica 25 agosto. Il campo base è allestito anche oggi al parcheggio del cimitero di Sariano, nella zona in cui domenica sera intorno a mezzanotte sarebbe stato avvistato per l’ultima volta il 45enne.

L’attività di perlustrazione del territorio, coordinata dalla prefettura, è stata estesa anche alle montagne del comune di Gropparello e per ispezionare le zone più impervie oggi è sceso in campo anche il Soccorso alpino. La task force è composta da un centinaio di persone tra carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, Coordinamento provinciale di protezione civile e Croce rossa. Con l’ausilio delle unità cinofile vengono battuti palmo a palmo campi, boschi, laghetti e corsi d’acqua ma anche casolari e bunker della zona in base alle indicazioni raccolte dagli inquirenti nell’ambito dell’attività investigativa che prosegue senza sosta per chiarire una vicenda dai contorni oscuri.

I due scomparsi si frequentavano da diversi anni e in base alle testimonianze raccolte, Massimo da diverso tempo era invaghito di Elisa mentre per lei era solo un amico. Domenica hanno pranzato assieme in un ristorante di Ciriano e da quel momento non si hanno più notizie di Elisa. Nel pomeriggio Sebastiani è stato visto da solo prima a Sariano verso le 15, circa un’ora dopo era in un bar di Celleri con i vestiti bagnati, la sera ha cenato a Vigostano con un’amica e a mezzanotte l’ultimo avvistamento nella zona di Sariano.

Tanti restano gli interrogativi. I genitori di Elisa, preoccupati non vedendo la figlia rincasare la sera le hanno telefono ma il cellulare era spento, hanno chiamato anche Massimo ma il suo cellulare suonava a vuoto. I genitori di Elisa si sono così rivolti ai militari della stazione di Carpaneto nelle prime ore della notte tra domenica e lunedì. L’auto di Sebastiani era posteggiata davanti alla sua abitazione nei pressi di Zena di Carpaneto con il cellulare a bordo ma di lui nessuna traccia.

Chiunque avesse informazioni utili può rivolgersi ai carabinieri.