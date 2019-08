“Gioca con noi”, due giorni di sport e danze per sostenere la Casa di Iris

Gioca con noi è il titolo della due giorni di sport che a metà settembre permetterà a tutti i piacentini di contribuire alla causa della Casa di Iris, con danza, sport e attività fisiche. Si chiama infatti “24 ore di sport per la Casa di Iris” ed è la manifestazione che nel fine settimana del 14 e 15 settembre trasformerà Piacenza in una palestra a cielo aperto per sostenere l’Hospice.

Ideata dal Panathlon Club Piacenza, la kermesse è in collaborazione con il Coni provinciale e ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea.