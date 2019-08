Sbaglia la curva ed esce di strada sulla Cementirossi, giovane ferito

L’auto è praticamente distrutta, ma fortunatamente se l’è cavata senza ferite serie il giovane che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, è uscito di strada lungo la Cementirossi, nel territorio di Ancarano Sopra.

Pare che il conducente abbia impostato male una curva e non sia più riuscito a tenere in carreggiata la vettura, che si è ribaltata.

Grande spavento per il giovane alla guida, ma solo qualche botta. Sul posto i mezzi del 118 e i carabinieri.

