Rissa tra giovani stranieri in pieno pomeriggio in Piazza Cavalli

Rissa in pieno pomeriggio in Piazza Cavalli, dove intorno alle 16.30 due giovani stranieri si sono presi a calci e pugni sotto gli occhi spaventati dei passanti. Stando a una prima ricostruzione pare che un terzo ragazzo sia intervenuto per difendere l’amico, uno dei due contendenti. Qualche cittadino preoccupato ha allertato la polizia, subito giunta sul posto per porre fine alla lite. I due giovani sono stati portati in questura, per accertamenti.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà