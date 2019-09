Zanzariere alla finestre di un nido grazie al cuore d’oro di un artigiano

Fuori le zanzare, dentro la solidarietà. Questo scambio da sogno è diventato realtà all’asilo nido Lilliput di Piacenza, dove il gioco di squadra fra i genitori, le maestre e un artigiano dal cuore d’oro ha permesso di installare le tanto desiderate zanzariere sulle finestre delle aule. Il tutto è cominciato qualche settimana fa, quando le famiglie hanno scelto di regalare qualcosa di speciale – ed estremamente utile – alla piccola struttura educativa dove i loro figli trascorrono buona parte della giornata. In primis, è partita una colletta spontanea molto partecipata: non abbastanza, però, per raccogliere la somma necessaria all’acquisto delle reti anti-insetti. Dopo i preventivi troppo costosi, nel momento in cui tutto sembrava perduto, la casella di posta elettronica del gruppo di mamme e papà ha ricevuto un’email inaspettata: Giuseppe Romeo, titolare della ditta “Romeo Tende”, si è fatto avanti per regalare e montare gratuitamente le zanzariere su tutte le finestre del piccolo asilo alla Farnesiana. Un gesto che ha riempito di gioia i genitori e lo staff di Lilliput, nido d’infanzia gestito dalla cooperativa sociale “Baby club”.

