Bruzzone: “Prima di chiedere la perizia voglio incontrare Sebastiani”

“Prima di chiedere la perizia psichiatrica voglio parlare con Massimo Sebastiani”: lo ha dichiarato la psicologa forense Roberta Bruzzone. La nota criminologa, è consulente della difesa del 45enne reo confesso dell’omicidio della 28enne Elisa Pomarelli e lo incontrerà nei prossimi giorni. Bruzzone era presente al sopralluogo nell’abitazione di Massimo Sebastiani a Campogrande di Carpaneto insieme al Ris, il reparto scientifico dei carabinieri che ha analizzato casa e pertinenze come indicato dalla procura. La criminologa aveva parlato di “condizioni indicibili, un uomo che vive in simili condizioni è capace di tutto”. Il legale Mauro Pontini al termine dell’interrogatorio di martedì 10 settembre ha annunciato l’intenzione di richiedere la perizia psichiatrica per il suo assistito.

